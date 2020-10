Guerra de cifras en Madrid: ¿ha mejorado la situación o no?

Diego Radames/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Diego Radames/SOPA Images/LightRocket via Getty Images Madrid, en una imagen de este 5 de octubre.

Este lunes, tras un fin de semana de confinamiento en diez municipios de la Comunidad de Madrid, incluida la capital, la cifra de nuevos contagios en la región se ha desplomado. Si el viernes Madrid notificó a Sanidad 814 casos, este lunes fueron 207 los contagios de coronavirus comunicados.

Decimos “comunicados” porque es posible que esa cifra sea mucho menor a la ‘real’, teniendo en cuenta los retrasos en las pruebas y en el diagnóstico que están experimentando los ciudadanos madrileños.

Precisamente el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, atribuye esta importante bajada de casos a esos “retrasos” y a los nuevos test de antígenos que se está empezando a utilizar Madrid. “Al haber un cambio en el sistema puede ser que los datos de los test de antígenos no hayan llegado todavía y eso haya provocado un ligero descenso en los datos de la incidencia acumulada. Tenemos alguna duda sobre el uso de antígenos y el retraso de las notificaciones. Ahora mismo no me atrevería a decir si la ciudad de Madrid va mejor o peor”, reconoció este lunes Simón.