Si te has perdido en la guerra de Pantoja contras los Rivera, te la explicamos en seis claves

Getty Images Cayetano y Fran Rivera, a la izquierda, e Isabel Pantoja, a la derecha.

Isabel Pantoja, de momento, no tiene intención de devolver los enseres de Paquirri a los hermanos Francisco y Cayetano Rivera.

La revista ¡Hola! ha adelantado en exclusiva que la tonadillera ya ha contestado al requerimiento notarial presentado esta semana por los hijos de Carmina Ordóñez, en el que exigían a la tonadillera la entrega de los objetos personales que su padre les había dejado en herencia.

Según la publicación, la artista aduce que “la petición se basa en un documento privado de 1987 —el cual asegura no recordar haber firmado— y se remite a la escritura de partición en la que no figuran estos enseres, ya que sólo aparecen los bienes con valor económico y no sentimental, como es el caso”. El patrimonio oficial del torero estaba valorado en 1.000 millones de pesetas (6 millones de euros) e incluía diversas explotaciones agrícolas, varios vehículos, embarcaciones y joyas, además de los bienes más sentimentales.

El culebrón renueva temporada y cada vez es más difícil seguirlo. Demasiados años emitiéndose en programas y revistas de corazón y cada vez con más protagonistas. Una guerra de clanes que resumimos en seis puntos claves.

Si te has perdido algún capítulo de este lío de capotes (y otros enseres), todavía estás a tiempo de engancharte.

El testamento de Paquirri y el fallo a favor de Carmina

El 5 de junio de 1994 Carmina Ordóñez llevó a los juzgados de Alcobendas a Isabel Pantoja y ganó. Conseguía por fin el objetivo por el que llevaba luchando siete años, desde que en 1987 se leyó el testamento de Paquirri (fallecido el 26 de septiembre de 1984). Quería que sus hijos Fran y Cayetano tuviesen los 26 enseres personales que le había dejado su padre. “Desde un rifle anestésico hasta una tabaquera con los nombres de Carmina y Antonio, pasando por varios trajes de torero (dos de ellos goyescos), varias cabezas de toro y un crucifijo”, enumeraba la noticia publicada ese día por El País.

Robo casual en Cantora

¡Casualidad! El día siguiente de conocerse la sentencia del juez, Isabel Pantoja denunció un robo en Cantora. No fue un robo al uso. El ladrón se había llevado todos los objetos personales de Paquirri. Fran y Cayetano, de 20 y 17 años, se habían quedado sin sus enseres, pero no se creyeron lo que había pasado.

“En Cantora se denunció hace muchos años un robo cuando el juez obligó a Isabel Pantoja a darnos las pertenencias de Cayetano y mías de los tres lotes que se habían hecho. Esta señora declaró un robo y, qué casualidad, solo robaron los lotes de Cayetano y el mío”, denunció el mayor en una entrevista en Espejo Público en 2018.

TELECINCO Teresa Rivera, en el programa 'La herencia de Cantora' (Telecinco)

El cambiazo de las joyas de Teresa Rivera

No son los hermanos Fran y Cayetano los únicos damnificados de esta historia. La hermana de Paquirri, Teresa Rivera, también perdió en el reparto de la herencia. El torero había dejado escrito que si no tenía hijas —que no tuvo—, las esmeraldas que compró a su madre en Colombia y que estaban valoradas en 500.000 pesetas (3.000 euros) serían para ella. Isabel Pantoja se las entregó... a su manera.

“Las esmeraldas del pendiente serían de una calidad media, muy comercial. La esmeralda sería un poco mejor que los diamantes que es lo que refuerza la idea de que es raro que la joyería pusiera unos diamantes de esa calidad. Deduzco que todo es de una calidad media”, dijo el tasador entrevistado en la segunda entrega del programa de Telecinco La herencia de Cantora, emitido el viernes 20 de noviembre

En ese programa Teresa Rivera también reveló que la noche que murió Paquirri Isabel Pantoja estaba demasiado preocupada por un maletín donde se encontraba el dinero que el fallecido había ganado en las últimas corridas de toro. “Yo no pienso que una persona pueda reaccionar de esa manera, pedir el maletín cuando su marido estaba ahí, de cuerpo presente, ninguna persona normal piensa en eso”, denunció.

La noche de 2 de agosto de 2020

El 2 de agosto de 2020 se abrió realmente la caja de los truenos. El clan Pantoja celebraba el 64 cumpleaños de la tonadillera en Cantora. Fue ahí cuando Kiko Rivera descubrió algo que desmontó toda su vida y la imagen que él mismo tenía de su madre.

El “pequeño del alma” se coló en la habitación de su padre en Cantora cuando, por casualidad, estaba abierta y descubrió todas las pertenencias del torero. Eran los enseres que supuestamente habían desaparecido en el robo vivido en la finca de Medina Sidonia en 1994. La revelación la hizo él mismo en la primera parte del especial La herencia de Cantora, emitida el 13 de noviembre.

Las entrevistas de Kiko Rivera

Todo esto no hubiese sido posible sin que Sábado Deluxe llamase a Kiko Rivera para sentarse en su plató el sábado 18 de octubre. Iba a aclarar sus supuestas infidelidades a su mujer, Irene Rosales, y acabó reconociendo que estaba pasando un mal momento vital. La llamada de su madre en directo para consolar a su hijo terminó con un extraordinario enfado de éste y con serios reproches hacia la tonadillera llegando incluso a poner en duda su papel como madre.

Prendida la mecha, el hijo de Isabel Pantoja decidió sincerarse con Mila Ximénez en otra entrevista en Lecturas. Las declaraciones de Kiko Rivera no tenían desperdicio. “Yo no soy el malo de esta película. Solo soy alguien a quien la persona que más idolatraba me ha fallado de una manera irreparable engañándome toda la vida. Aun así yo no hice esto publico ya que yo no fui a hablar de ella y sí de mis intimidades de las cuales soy dueño. Esa llamada no vino a cuento y las llamadas a terceros ya ni te cuento. Solo es para que lo sepáis porque a muchos de vosotros lo que vais a leer os va a impactar”.

Una piña formada por Cayetano, Kiko y Fran

La relación de Kiko Riera y sus hermanos Francisco y Cayetano ya era buena antes de que se encendiese esta mecha, pero la ruptura del pequeño con su madre los ha unido todavía más. Fran y Cayetano están a tope con Kiko, y Kiko lo está con ellos, que volverán a hacerle llegar otro requerimiento adjuntando el documento que Isabel Pantoja no recuerda. La trama sigue estriándose.