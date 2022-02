¿Es la guerra en Ucrania la antesala de la III Guerra Mundial?

DANIEL LEAL via AFP via Getty Images

“Rusia invade Ucrania y bombardea varias ciudades”. Europa amaneció con una noticia terrible el jueves 24 de febrero, cuando la crisis entre Rusia y Ucrania estalló definitivamente: la guerra está ahora a las puertas de Europa. ¿Qué significa esto? ¿Hasta dónde quiere llegar Vladimir Putin? ¿Estamos nosotros en guerra? Es difícil no dejarse superar por la ansiedad y no preguntarse qué implica esta invasión.

En Twitter, los hashtags referentes a la III Guerra Mundial están entre los más usadosen todo el mundo. Muchos internautas ya están comentando —no sin humor— que tendrán que incorporarse al frente, como ya sucedió durante la I y la II Guerra Mundial. Por mucho que el humor circule por las redes, la pregunta es real: ¿estamos al borde de la III Guerra Mundial?

Carole Grimaud Potter, profesora de Geopolítica de Rusia en la Universidad de Montpellier y en el Instituto Diplomático de París, ha accedido a hablar con la edición francesa del HuffPost.

Pregunta: Con lo que ha sucedido el jueves 24, ¿nos dirigimos hacia la III Guerra Mundial?

Respuesta: No, no nos dirigimos a una III Guerra Mundial, pero entiendo la pregunta. La preocupación es legítima, hay razones para estar muy preocupados.

P: ¿Qué le hace pensar que evitaremos ese desastre?

R: Simplemente que Ucrania no forma parte de la OTAN. La regla de “uno para todos y todos para uno” no se aplica aquí, por desgracia para Ucrania y por suerte para nosotros.

Joe Biden ha anunciado que no enviará tropas a Ucrania y que los aliados de la OTAN tampoco intervendrán. Habrá apoyo militar en forma de equipamiento, pero no habrá tropas extranjeras en suelo ucraniano. Podrá haber cierta presencia no oficial de milicias, empresas militares privadas o mercenarios, como ya ocurrió en el conflicto del Donbás, pero no habrá ejércitos oficiales.

P: ¿Podría Vladimir Putin ir más allá de Ucrania? ¿Por qué se centraría solamente en este país vecino? ¿Irá a por otros países del antiguo bloque soviético?

R: Es importante comprender que estamos asistiendo a la explosión de una tensión ruso-occidental que existe desde hace años. Rusia le lleva pidiendo a la OTAN desde la primera década del siglo XXI que reorganice la arquitectura de su seguridad en Europa. El Kremlin le reprocha su expansión hacia el Este, pero estas peticiones no han sido atendidas; Ucrania se ha vuelto hacia Occidente y ha pedido entrar en la OTAN y en la UE. El objetivo de Moscú es sustituir el régimen ucraniano por un gobierno prorruso más volcado hacia el Este.

La posibilidad de que Putin ataque a otros países del antiguo bloque soviético no está totalmente excluida. Este escenario podría repetirse en otras fronteras. En particular, se me vienen a la mente Polonia o los países bálticos. Salvo que se trate de países miembros de la OTAN, no me imagino una presencia militar rusa en estas fronteras sin una respuesta de la OTAN. En cualquier caso, ahora es solo Ucrania.

P: ¿Qué consecuencias debemos esperar a gran escala en estos momentos? ¿Podríamos volver a una Guerra Fría como la conocíamos, con continuas presiones y amenazas?

R: Una guerra fría no es un escenario improbable. Al tras apoderarse de Ucrania, Moscú querrá equilibrar las fuerzas, ya que Polonia y los países bálticos tienen infraestructuras militares. Rusia construirá bases militares en Bielorrusia y equipos que puedan desplegarse en suelo bielorruso, armas nucleares incluidas. Esto puede suceder en unos pocos meses.

Rusia va a quedar aislada, tanto diplomática como económicamente. La dinámica de bloques parece haberse puesto en marcha con el tándem China-Rusia.

Además, con la conquista de Ucrania, habrá una huida masiva de la población. Irán a Polonia, que ya acoge a muchos ucranianos, a otros países de la UE, a Canadá, que alberga una gran diáspora ucraniana, y a Estados Unidos, que debería facilitar la llegada a territorio americano.

P: ¿Intervendrán militarmente Francia y otros países de la OTAN en el conflicto?

R: Hasta ahora Macron solo ha prometido sanciones. No veo una voluntad militar francesa de intervenir. ¿Habrá países europeos dispuestos a hacerlo independientemente de la OTAN o de la UE, a título nacional? No lo sé. Es posible, pero no creo que nadie tenga especial interés en desmarcarse de los demás países europeos porque eso difuminaría la imagen de unidad que quiere transmitir la UE. Por ahora, el presidente ucraniano, Zelensky, tampoco quiere que intervengan tropas extranjeras en su territorio.

Aun así, no veo que ningún país quiera arriesgarse a luchar contra Rusia, sobre todo después del discurso en el que Putin amenazó con “consecuencias nunca antes vistas” a quien se interpusiera. Obviamente, estamos pensando en armas nucleares. Así que debemos mantener la cabeza fría y esperar las decisiones de los jefes de Estado.

P: Entonces, por ahora, ¿ha quedado Ucrania abandonada a su suerte?

R: Por ahora, el ejército ucraniano deberá enfrentarse por sí solo al ejército ruso, sí.

Este artículo fue publicado originalmente en el ‘HuffPost’ Francia y ha sido traducido del francés por Daniel Templeman Sauco.