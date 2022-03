🔴 EN DIRECTO: Biden asegura que Putin baraja el uso de armas biológicas y químicas en Ucrania

Además, ha dicho que la lista de exigencias de Moscú es inadmisible, la razón por la que no hay progresos en los contactos. El mandatario ha asegurado que cualquier compromiso en las negociaciones será sometido a referéndum. Y a repetido su reconocimiento, hecho a principios de este mes, de que Ucrania no puede asegurar ahora su entrada en la OTAN. “Creo que hasta el momento en que tengamos una reunión con el presidente de Rusia... no se puede entender verdaderamente lo que están dispuestos a hacer para detener la guerra y lo que están dispuestos a hacer si no estamos preparados para tal o cual compromiso”, ha dicho Zelenski en una entrevista. Tras los ataques reforzados a Kiev, Mariupol y Jerson, Zelenski ha calificado a los pilotos de rusos “inhumanos”, los acusa “de no tener corazón”.