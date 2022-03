Guerras de conquista y esclavitud

En España no hay esta sensibilidad europea. Como decía Hans Mathoffer, ministro de Willi Brandt, y el ‘amigo alemán’ por antonomasia de Canarias, fue ‘hijo adoptivo’ del municipio turístico grancanario de San Bartolomé de Tirajana:

“Ustedes no tienen a los rusos al lado, dividiendo a las familias, no han vivido la realidad de lo significa el Muro…”. Además, añadía siempre que los españoles no vivieron las guerras mundiales, no fueron salvados primero del nazismo y luego del comunismo por los americanos, por las tropas del Imperio británico, por la resistencia de las democracias… y por la Alianza Atlántica. “A la OTAN hay que fortalecerla”, me decía rotundo en los 80. “Ustedes tuvieron su guerra civil”, reiteraba, y añadía que por eso la sociedad española no entendía, y en parte sigue sin entender, el constante desafío europeo. Por eso en España hay una profunda y subconsciente aversión a las armas, y la predicación del desarme y el pacifismo doctrinario como equivalente a la paz es una especie de respuesta pavloviana a los ‘pronunciamientos’ y golpes militares tan enraizados en el país.