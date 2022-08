Manual para comprar los abonos gratis o con descuento de Renfe a partir de mañana

Desde el pasado 8 de agosto , cuando se habilitó el registro para la posterior adquisición de los abonos gratuitos , se han registrado más de 300.000 usuarios. Pero si aún no has hecho ese paso, todavía puedes seguir haciéndolo para beneficiarte del descuento de manera online o de forma física en taquillas y máquinas de autoventa a partir de este miércoles.

Los abonos de Cercanías, Rodalies y Media Distancia

Los abonos de alta velocidad

El abono de alta velocidad estarán disponible del 1 de septiembre al 31 de diciembre y tendrán un beneficio del 50%. Se mantienen los actuales abonos: tarjetas Plus, tarjetas Plus 10, tarjetas Plus 10 Estudiante y tarjeta Plus 10-45. Los períodos de validez de los abonos pueden variar.