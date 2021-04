Guía del 4-M: horarios, turnos y seguridad para una cita insólita en Madrid

Por el momento, la Comunidad no tiene previsto realizar ningún tipo de prueba a los miembros de las mesas ni al resto de personal que forme parte de la jornada electoral. Tampoco llevarán EPIS, como en Cataluña el 14 de febrero. Sí será forzoso llevar dos mascarillas FPP2 (salvo que no se pueda utilizar esta protección por problemas de salud), una pantalla de protección facial (que no será obligatorio llevar), guantes desechables y gel hidroalcohólico. Si no se puede usar la FPP2, se deberá utilizar mascarilla quirúrgica y pantalla facial y acreditar ante la Presidencia de la mesa mediante informe médico el motivo para no hacer uso de ella.

Durante el recuento se hará uso de la mascarilla FFP2 y de los guantes de un solo uso, la pantalla facial es opcional. Se procurará mantener la distancia de seguridad y se garantizará que en la sala donde se realiza el recuento el aforo permita 3 metros cuadrados por persona y una distancia mínima de 1,5 metros. Si la sala dispone de ventanas, se mantendrán abiertas tanto durante el recuento como durante toda la jornada.