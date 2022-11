Lotería de Navidad 2022: ¿cuánto toca por décimo y cuánto se lleva Hacienda?, ¿puedo compartirla?

¿Cuánto me toca si me toca El Gordo?, ¿cómo lo cobro y cuánto se lleva Hacienda?, ¿puedo compartir los décimos de forma segura?, ¿qué puedo hacer si se ha me roto o perdido el billete? Si eres de los que se preguntan hasta cómo seguir el sorteo de la lotería o en qué se diferencia un décimo de un billete, para todas estas preguntas hay respuesta en esta guía.

¿Dónde puedo comprar lotería de Navidad?

Como no podía ser de otra forma, también se pueden comprar décimos del sorteo extraordinario mediante Internet, bien a través de páginas especializadas y aplicaciones móviles o en la propia web de Loterías y Apuestas del Estado . Una de las ventajas de la compra digital es que puede haber mayor posibilidad de encontrar el número en concreto que se desea y no depender de lo que haya en la tienda que se visite físicamente.

¿Cuánto puede tocar en cada premio?

¿Qué es un décimo y qué es un billete?

¿Cómo se cobra un premio de la lotería de Navidad?

Si te has detenido en este punto, enhorabuena, has rascado algo. Para cobrar un premio será obligatorio presentar el décimo o en su defecto el resguardo. En el caso de cantidades iguales o superiores a 2.500 euros el cobro se efectuará en una serie de entidades financieras autorizadas que pueden consultarse en la página web de Loterías . Si los premios son inferiores a dicha cuantía el cobro deberá realizarse en alguno de los 11.000 puntos de venta autorizados. El pago será inmediato, una vez finalice el período de verificaciones, y el agraciado podrá elegir el cobro mediante cheque o transferencia bancaria

¿Cuánto se lleva Hacienda si me toca ‘El Gordo’?

¿El Estado también se lleva parte en los otros premios?

¿Si gano varios premios cómo se contabiliza el impuesto?

La tributación afecta a cada premio de forma individual, por lo que en el caso de que una misma persona resultase agraciada con varios o distintos números a efectos de retención no se contabilizaría sobre la suma total. Por ejemplo, en el poco probable escenario de que una misma persona se llevase tres cuartos premios (recordemos, cada uno de 20.000 euros), no habría que aportar nada a Hacienda.

¿Tengo que incluirlo en la declaración de la renta?

¿Y si se me ha roto el décimo?

Lógicamente, para evitar este tipo de situaciones es mejor guardar bien cada décimo y procurar no doblarlo o llevarlo de cualquier forma en el bolsillo. No obstante, no siempre es así. En situaciones extremas, como que el boleto haya pasado por la lavadora, es aconsejable no tratar de reconstruirlo pegándolo, sino que es mejor recoger todos los fragmentos con cuidados y almacenarlos en un sobre o envase plástico.