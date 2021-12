Guía para el puente de diciembre: ¿dónde es obligatorio el certificado?, ¿puedo ir a otro país?, ¿qué tiempo hará?

Álvaro Laguna/NurPhoto via Getty Images

En el grupo de las que no han conseguido todavía aval legal para hacerlo se encuentran Andalucía y Canarias. Tras el rechazo del Superior andaluz ha adelantado que volverá a solicitar permiso para imponer su obligatoriedad en el acceso a centros médicos y residencias de mayores. Esta vez lo hará especificando que su uso se extendería hasta después de Reyes, ya que el tribunal autonómico exigía que se estipulase la duración. En el caso de Canarias está pendiente de resolverse la solicitud.

Actualmente, ya son ocho las regiones en las que este documento está funcionando en algún ámbito, una la que está pendiente de autorización judicial y seis las que no planean implantarlo. Las que no cuentan con la obligatoriedad de esta herramienta de control son: Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias y La Rioja.

En esta guía resolvemos todas las incógnitas que puedan surgir, desde dónde hay que tener a mano el pasaporte covid, tanto en España como en la Unión Europea, a todo lo que tienes que saber para no tener una desgracia en la carretera o que te pille una buena tormenta.

Para entrar a territorio italiano es necesario contar con el pasaporte covid, certificado de haberse curado de la infección o una PCR o test de antígenos negativo en las últimas 48 horas. De carecer de ello, la obligación es someterse a una cuarentena de cinco días y realizar una prueba al terminar. Aunque no afecte estrictamente al puente de la Constitución, desde el 6 de diciembre será obligatorio el certificado covid para acceder al interior de, prácticamente, cualquier local del país.

El Gobierno austriaco sorprendía la pasada semana con la vuelta al confinamiento total de la población. No hay viajes turísticos y aquellos que tengan que desplazarse por el territorio en transporte público deben hacerlo con certificado covid. No obstante, las salidas del domicilio solo están justificada por una serie de causas concretas .

El martes también será especial, puesto que es laborable y en las ciudades de toda España se registrarán los usuales desplazamientos a los centros de trabajo. No obstante, se espera un incremento del tráfico desde la tarde a raíz de aquellas personas que aprovecharán para trasladarse a segundas residencias para pasar el último día festivo.

¿Qué tiempo hará este puente?

Chubasquero o gafas de sol. He aquí la cuestión. Las previsiones meteorológicas para este puente sugieren que en el norte y este peninsular habrá que tirar del primero y en el sur de lo segundo. No obstante, no estará de más llevarse los dos porque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé numerosos cambios a lo largo de los siguientes días.

Sábado

Un nuevo frente recorrerá la península y Baleares desde esta jornada, dejando precipitaciones abundantes en Galicia, los Pirineos y el Cantábrico. Las lluvias también afectarán, en menor medida, al alto Ebro, la meseta norte, Baleares y norte de Cataluña.

También se esperan importantes nevadas en las montañas del centro y norte, con una cota en Pirineos entre los 2.000 y los 800 metros. Esta se situará entre los 2.000 y los 1.000 metros en la cordillera Cantábrica y el norte del sistema Ibérico.

Las temperaturas también parten en dos el mapa de España. En ciudades como Alicante Almería, Huelva, Málaga, Murcia, Valencia y Sevilla llegarán a los 20 grados. En la otra cara de la moneda, Ávila, Cuenca y Soria apenas pasarán de los 9-10 grados. Y esa misma noche se espera que Teruel la pase a 2 grados bajo cero.

Domingo

El domingo llegará una masa de aire frío e inestable con precipitaciones fuertes o persistentes en el extremo norte y que serán menos abundantes en el resto de la mitad norte peninsular y en Baleares. En cuanto a las temperaturas se repetirá la misma tónica del sábado, pero con una caída generalizada en todo el país a lo largo del día.

Lunes y martes

Vuelta al inicio. Vuelve a llover en los sistemas Central e Ibérico, mientras que en el sur y la zona del Mediterráneos el tiempo será soleado persistirá el tiempo. Este es el escenario previo a la llegada el martes de una importante borrasca que se traducirá en temporales marítimos en Galicia y la cornisa cantábrica.

Miércoles

El día de la Inmaculada estará marcado por más lluvia y más frío. Serán constantes y se extenderán durante los próximos días a casi todo el país. Al mismo tiempo, las temperaturas descenderán aún más reactivando las nevadas en zonas altas y sistemas montañosos.