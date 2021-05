Guillermo y Harry estallan contra la BBC por lo que sucedió con su madre

A statement on today’s report of The Dyson Investigation pic.twitter.com/uS62CNwiI8

También reprochó a la cadena su “lamentable incompetencia” para investigar cómo Bashir obtuvo la entrevista, y posteriormente encubrió sus hallazgos. “Lo que más me entristece es que si la BBC hubiera investigado adecuadamente las quejas y preocupaciones ya en 1995, mi madre hubiera sabido que la habían engañado. No solo le falló un mal periodista, sino también los líderes de la BBC, que miraron para otro lado en lugar de hacer las preguntas difíciles”, ha añadido.

El alcohol, el refugio contra el dolor del príncipe Harry

El comunicado de Harry ha tenido lugar el mismo día que estrenaba el documental sobre salud mental The Me You Can’t See, en colaboración con Oprah Winfrey, en el que se ha sincerado sobre cómo le afectó la muerte de su madre cuando tenía solo 12 años.