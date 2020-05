El 'look' de Lola y Pacino y otros guiños ocultos a los 80 en 'El ministerio del tiempo'

El look de Lola y Pacino

El graffiti de Muelle

“¡Qué overdose!”

Esa portera me suena (y su estilismo también)

No podía faltar Chus Lampreave en un capítulo homenaje a Pedro Almodóvar y... ¿dónde está siempre Chus Lampreave? ¡En las escaleras! La portera por excelencia de las películas del manchego aparece en forma de vecina de Carolina (Manuela Vellés). Si te suena su gafas grandes, chaqueta de punto y vestido de cuadros es porque ya viste looks muy similares en Volver (2006) y en La flor de mi secreto (1995).

Una cerveza de película

Parece un botellín de Mahou y podría serlo dado que el capítulo se desarrolla en Madrid, pero no. No lo es. Es cerveza Matador. No la busques en las tiendas, no existe. Es un homenaje que el departamento de arte de la serie le ha hecho a la película homónima rodada por Almodóvar en 1986. Nada es casualidad.