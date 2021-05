'Gunda', la unión entre Joaquin Phoenix y Victor Kossakovsky

“Para mí, la esencia del cine es mostrar, no narrar”, comenta Kossakovsky. “Permito al público sacar sus propias conclusiones. El cine documental es la herramienta ideal para enseñar lo que no vemos por nosotros mismos o eso que no queremos ver. Gunda es la película más personal e importante que he hecho, como cineasta y como ser humano. Pero también la más fácil. Durante nuestro viaje a Noruega, en la primera granja que visitamos, abrí la puerta y vi a Gunda. Dije a mi productora ‘ya está, esta es nuestra Meryl Streep’. Su mirada me lo dijo todo. Decidí al momento que no necesitaríamos voz en off, ni siquiera música… sólo cine”.

Phoenix ha comentado que el documental que Kossakovsky ha creado es un producto que nos hace meditar sobre las barreras que separan a las especies. Gunda ha sido nominada como Mejor Documental en los Premios del Cine Europeo. Se podrá visionar a partir del 28 de mayo en Filmin. Un artículo de Mireia Castro publicado en White Paper By