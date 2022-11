Guti va a ser abuelo

José María Gutiérrez, más conocido como Guti aunque no le termine de gustar , va a ser abuelo. La hija del exfutbolista, de 46 años, y de Arancha de Benito, Zayra, acaba de anunciar su embarazo a través de Instagram.

“No puedo estar más feliz del papá que he elegido, del que estoy enamorada y que se le cae la baba cada vez que me ve la tripita, gracias mi amor por darme lo mejor que me ha podido dar alguien en esta vida, estoy segura que vamos a ser unos papis muy buenos, te amo”, ha agregado Zayra Gutiérrez.