La reacción de Guti tras esta broma de Juanma Castaño sobre su cambio de nombre

Varias semanas después de aquellas declaraciones, el entrenador del Almería fue entrevistado por Juanma Castaño en el programa El Partidazo de COPE, donde el periodista estuvo a punto de llamarle Guti.

Lejos de obviar el error, entró al tema: “Se me escapaba llamarte Guti, ¿te hubieras mosqueado si hubiera dicho Guti?”.

“No, qué va, qué va, para nada”, contestó amigablemente Guti. “La mayoría de la gente me sigue llamando Guti, o sea, que no hay ningún problema”, dijo el exfutbolista del Real Madrid.

Entre risas, Castaño aprovechó para bromear: “Es que la gente no acaba de aprender, macho, ¿por qué te llaman Guti si sólo llevamos 30 años llamándote Guti?”.

Tras un segundo de silencio, Guti contestó: “Pues no lo sé, pero bueno, porque a la gente le sale así. Pero vamos, yo realmente me llamo José María Gutiérrez y sólo he dicho que me llamen como me llamo, José María Gutiérrez, nada más”.

Castaño quiso reforzar su argumentación: “Pero es como si llamarte Guti fuera una falta de... como si perdiera seriedad por eso. Yo no, tampoco estoy muy de acuerdo con eso”.

″¿No? Bueno”, contestó Guti.

“No, tú eres Guti y, ojo, tú eliges como te llamas, tú te llamas José María Gutiérrez, eso es indudable, pero que decir Guti es decir el nombre de uno de los mejores futbolistas de los últimos 30 años en el fútbol español, sin duda”, dijo Castaño.

“Tú lo has dicho, es un nombre futbolístico. Ya no estoy jugando al fútbol y me gustaría que me llamaran por mi nombre, nada más”, sentenció Guti.

