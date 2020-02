Hemos entrado hace muy poco al año 2020 y el ‘procés’ permanece notablemente vivo. Han pasado muchísimas cosas desde 2017 hasta el día de hoy, pero los líderes independentistas jamás han hecho ni una pizca de autocrítica, o peor aún: siempre han afirmado que todo ha valido la pena para avanzar hacia “la libertad de Cataluña”. Y ahora yo me pregunto, ¿realmente ha valido la pena?

Cuando miro hacia atrás y veo todo lo que ha sucedido durante este tiempo, no puedo evitar sentir tristeza por el desgaste que ha supuesto para Cataluña que unos líderes políticos irresponsables hayan llevado nuestra tierra al abismo para no conseguir absolutamente nada. Es impresionante recordar cómo se engañó a tantísima gente haciéndoles partícipes de un suceso supuestamente histórico, mientras ellos se parapetaban en el poder y aseguraban así la grandiosa red clientelar que supone el ‘procés’.

Prometieron hacer la independencia y lo incumplieron, prometieron que les reconocería la UE como Estado y no fue así, propagaron que todo fue legal y tampoco, prometieron que Puigdemont volvería y aún le seguimos esperando, y así un sinfín de promesas vacías con el único objetivo de sustentarlo y aguantarlo todo para que no se derrumbe cual castillo de naipes. También rompieron toda la legalidad vigente y pisotearon a media Cataluña que no comulga con sus objetivos políticos, fracturando así la sociedad catalana en dos mitades. Y aquí cabe destacar sobre todo la inestimable e indudable colaboración de TV3 en todo este proceso de ruptura y confrontación. La televisión pública catalana ha tenido el mismo papel que la Generalitat, porque ha pasado de representar a toda Cataluña para hacerlo sólo a la mitad independentista. Y claro, cuando un catalán constitucionalista o simplemente no independentista ve el FAQS o Tot es mou y se da cuenta de que con sus impuestos financia dichos programas, muy contento y satisfecho no está.

Sinceramente, desconozco el motivo por el cual empezó todo esto; unos dicen que fue para tapar la corrupción de Convergència (3%) y otros que fue para permanecer en el poder hasta la saciedad. Sin embargo, sabemos que lo inició Pujol con el Plan 2000 y que fue pasando por Mas, por Puigdemont, y ahora por Torra. Pero el caso es que siempre ha sido la misma ideología: nacionalismo puro y duro.

Siguiendo y respondiendo a la pregunta que formulo al principio: ¿Ha valido la pena (el procés)? La respuesta es claramente NO y hay argumentos suficientes para justificarlo. El principal es que lo que se quería llevar a cabo (la independencia) nunca se tomó en serio y, por lo tanto, todos los daños que ha causado el procés han sido en vano. Tenemos varios ejemplos: la fractura social, los daños económicos, la pérdida de credibilidad de las instituciones públicas catalanas (Generalitat, TV3...), etc.