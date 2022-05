Habla Máriam, la joven malagueña a la que llamaron "la Pedroche de la Feria", tras el revuelo

Su madre diseñó el boceto hace tres años y, como explica en un post que subió a Instagram después del revuelo, nunca pensó que iba a llegar tan lejos. “Ella diseñó ese boceto hace tres años, y a mí me encantó. Y eso es lo que más me gusta de ella, se deja llevar por su libertad de expresión y su capacidad desmesurada para crear, sin más. Y esa, es la definición de artista”, explica a este medio a través de correo electrónico.

Pero la fama también tiene elementos negativos y más en las redes sociales. Tuvo que leer que el traje que su madre había confeccionado con tanto cariño era “un insulto a nuestro traje de gitana”, que no era “para ir a la Feria” y hasta que “a lo mejor un poco de abdominales no te vendrían mal”.

“La verdad es que he sabido llevar bastante bien los comentarios, dado que la gran mayoría eran mensajes positivos, preciosos e inspiradores de personas conocidas y desconocidas, donde me daban las gracias por ser auténtica, tener personalidad en un mundo donde eso, al parecer, escasea, así como el coraje para ir vestida a donde yo quiero y como yo quiero, sin importarme lo más mínimo la opinión de la gente”, revela.

Señala también que respeta a aquellos que le dicen que su traje es “un insulto” pero que, obviamente, no lo comparte. Explica que tanto en la Feria de Sevilla como en otra ferias, “muchos y muchas pueden vestir con su traje regional, porque sean personas más tradicionales o simplemente porque les apetece ir así” pero que no hay un protocolo que dictamine cómo hay que vestirse para la ocasión.

“Que me llamen ‘la Pedroche’ de la feria me parece, sinceramente, un honor. Para mí no hay mayor privilegio que el que me comparen con una mujer libre, que se viste y se desviste como le place, porque es dueña de su cuerpo, de sus ideales y de sus principios, sin importarle lo que le digan u opinen los demás. Vamos, un 10 de mujer y un ejemplo”, revela orgullosa.