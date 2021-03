Habla una de las protagonistas involuntarias del documental de Rocío Carrasco en Telecinco

El testimonio de Rocío Carrasco en el documental que emite actualmente Telecinco ha provocado un terremoto en toda España. La hija de Rocío Jurado ha explicado en Contar la verdad para seguir viva cómo ha vivido ella su relación con Antonio David Flores.

Hasta la ministra Irene Montero ha tomado partido en una historia que ha dividido España entre los creen a Carrasco y los que no. La fuerza del mensaje ha calado en la sociedad y el Ministerio de Igualdad ha registrado en la última semana un “considerable” aumento en las consultas a los distintos servicios del 016 de asesoramientos a las víctimas de violencia de género tras el testimonio de Rocío Carrasco en televisión.

En los capítulos que ya ha publicado se ha podido ver los primeros años de relación con el exguardia Civil y el nacimiento de sus dos hijos, Rocío y David. De hecho, en uno de los capítulos Carrasco afirma que, estando ella embarazada de su segundo hijo pilló a su marido en una discoteca con otra mujer llamada Sonsoles.

Ahora, Ya es mediodía, el programa de Sonsoles Ónega en las mañanas de Telecinco ha logrado hablar con esa mujer, protagonista involuntaria de ese episodio emitido el pasado domingo.

Sonsoles ha reaccionado con sorpresa a la llamada del reportero de Mediaset y, en un primer momento, ha afirmado que “la historia viene de hace muchos años” y no va a decir nada.

“Esto me está viniendo grande. Yo no estoy metida en este mundo y de verdad... es que no. Me tienes bloqueada, haber encontrado este número precisamente”, ha afirmado Sonsoles.

El reportero ha insistido en más de una ocasión en si Carrasco la vio besándose con Antonio David Flores: “Yo entiendo que tengas que preguntar muchas veces pero... ya lo dijo ella, María Patiño”.

¿Y qué dijo Patiño? Pues literalmente: “Jamás Rocío Carrasco vio besándose a Sonsoles con Antonio David. Ella sospechaba”.

¿Hablará cuando acabe el documental? “No lo sé”, ha respondido.