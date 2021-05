¿Hablamos de salud mental?

El 15 de marzo de 2020 nos cambió la vida a todos. Eso sí, debemos ser estrictamente justos para afirmar que no de la misma manera. El impacto de una tesitura así no se puede medir por la misma vara, el prisma no debe estar acotado a nuestra forma particular de vivir o comprender el mundo. No sería justo ni creíble.

Es por ello que para abordar un tema que es base no solo en el desarrollo de nuestra vida, sino también de nuestra forma de convivir y relacionarnos con quienes nos rodean, tenemos que enfocarlo desde un punto de vista particular e íntimamente personal, sin hacer juicios desfasados que solo lograrían distorsionar el trabajo de quienes realmente se dedican al análisis de nuestro comportamiento y desarrollo mental como seres humanos. Y en ese punto de encuentro entre el desconocimiento y la necesidad que sugiere el tema me ubico yo.

Cuando menciono la palabra desconocimiento no me refiero a la falta de información. Todos tenemos acceso a ella, lo importante es captar la necesidad de buscar, de indagar, y así, poder paliar en cierto modo el dolor e inseguridad de los tiempos que corren. Reivindico la urgente necesidad de saber sobre la salud mental que tenemos en nuestro país. Si bien es cierto que desde que entramos en la escuela hasta que salimos hay muchos aspectos en los que no se nos enseña, yo creo que deberíamos adquirir cierta base de conocimiento sobre el proceso mental que nos acompaña durante nuestro desarrollo en la vida, ya que es un punto que, en momentos críticos de nuestra historia, puede llegar a convertirse en una cuestión vital. Se han perdido muchísimas vidas a causa del virus, pero también a causa de la grave falta de salud mental —a la vista está el aumento del ratio de suicidios—.