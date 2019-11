Hablan los empleados públicos: "Hay que recordar a los políticos que también son servidores públicos"

Se queja de la ausencia del tema educativo en los debates electorales y pide “que se dejen de mandangas e inviertan”, ya que lo considera condición necesaria para la mejora de su sector. “Necesaria, pero no suficiente, ya que hay que gasta el dinero de manera inteligente”, asegura, “pero si no hay dinero en la mesa, no hay nada que hacer”.

Fernández cree que los políticos no se deben “enfrascar en menudencias como la polémica de Educación por la Ciudadanía, que tendrá su importancia, pero no es lo más prioritario en este país”. Su opinión respecto a las necesidades en materia de educación es clara: “Estamos ante unas elecciones y ante una crisis inminente y a los profesores no nos importa tanto la crisis de ahora mismo, sino cómo van a enfrentar nuestros alumnos la que va a haber dentro de 15 ó 20 años”. Esto dependerá de “la cualificación que tengan y de sus capacidades”.

Cuando el padre de Fernández tenía su edad, “era un trabajador no cualificado con esposa y dos hijos, se compró un piso y con un sueldo vivíamos todos”. “Una generación después yo soy un trabajador cualificado con dos carreras y un máster, mi mujer es abogada, no tenemos hijos y ahora mismo no ahorramos un euro”. Por eso le preocupa la generación siguiente: “Uno de los factores de los que dependerán los jóvenes es de su cualificación”. Lo mínimo para mejorarla, dicen, es que se respete la normativa europea de alrededor de una veintena de alumnos por clas.“En España aumentó con los recortes del Gobierno de Rajoy y no ha mejorado: ahora mismo en la Comunidad de Madrid encontramos unos 30 o 35 alumnos por clase”.