Hablemos de 'Chungking Express'

No es necesario haber visto mucho cine para percatarse de la valía de una película. Un gesto, un plano o una línea de diálogo pueden hacernos descubrir, impensadamente, todo un universo que nos imbuye en un viaje vital, estético y hasta lisérgico. Una película nos puede cambiar la vida.

Wong Kar-Wai es uno de esos directores que transitan decididamente hacia la consecución de un deseo, el de seducir a los espectadores. Y lo hace agasajando sus sentidos, desplazando el foco de atención hacia los elementos más primarios, intelectualizando los impulsos y ofreciéndolos en un metraje en el que los parámetros sintáctico, fotográfico y narrativo se controlan de forma inquebrantable. Qué sería del cine sin Wong Kar-Wai. Que sería de nuestra vida sin sus personajes.

Aun sintiendo auténtica debilidad por In the Mood for Love y admirando profundamente 2046, My blueberry nights, The Grandmaster y Happytogether, no puedo sino admitir que Chungking Express (1994) es una obra maestra, una de tantas del autor, que parece haber pasado desapercibida. Pese a ser una genialidad sin paliativos, poca porción del público general ha descubierto la belleza que sin duda posee. Y eso hay que corregirlo.