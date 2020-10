¿Habrá comidas familiares en Navidad? Varios expertos se mojan sobre cómo serán estas fiestas

HERO IMAGES VIA GETTY IMAGES Imagen de archivo de una comida de Navidad.

Tras terminar el verano de la pandemia del coronavirus y con varios festivos de por medio, la sociedad ya mira a las vacaciones de Navidad con la esperanza de que puedan asemejarse mínimamente a las pasadas. Sin embargo, y con la incógnita de cuándo llegará la primera vacuna, los expertos tienen claro que van a ser unas navidades bien distintas: sin reuniones, comidas familiares, cenas de empresa, etc. En vez de con cánticos, villancicos, besos, abrazos y continuos brindis con champán, el mundo despedirá el nefasto 2020 con mascarillas y distancia de seguridad. Salvador Illa, el ministro de Sanidad, ya ha avisado este viernes en una entrevista concedida a RAC 1 que no será una Navidad “normal”. “No digo que no podemos disfrutarla, pero tenemos que prepararnos y ver cómo podemos enfrentarlo. No será como el año pasado”, ha explicado. El responsable sanitario, que ha anunciado que las restricciones de aforo dependerán de cómo se llegue a esas fechas, ha recalcado que “no se descarta que la vacuna sea un regalo de Navidad”.

El mundo de la ciencia sí que descarta completamente que vaya a haber una celebración normal. Así lo aseguran algunos de los mejores expertos, tanto a nivel nacional como internacional. “Habrá que ver cómo están los números entonces, pero el virus va a seguir circulando. No podemos bajar la guardia en unas circunstancias que son tan proclives a las reuniones, contactos, abrazos, alegrías, cánticos, es decir, todo lo contrario a las medidas de seguridad. Debemos mantener la prudencia, es difícil que todo el mundo lo haga, pero tenemos que tenerlo presente y hacerlo”, asegura Isabel Sola, experta en coronavirus y codirectora junto a Luis Enjuanes de un proyecto de vacuna del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Más de lo mismo opina Eduardo López-Collazo, físico nuclear, doctor en Farmacia y director desde su fundación del Instituto de Investigación del Hospital La Paz (IdiPaz): “Para fin de año no creo que haya vacunas. Vamos a tener una Navidad online o con un círculo cerrado de convivientes o de personas con las que nos relacionamos muy de cerca”. De hecho, este científico afirma directamente que no va a hacer ningún tipo de reunión, ni con las personas de más confianza: “Incluso con ellas nos la estamos jugando, no sabemos si una puede tener otro círculo y contagiarse ahí. Son cuestiones de probabilidad y yo, por ejemplo, no voy a jugar a la probabilidad. Yo no voy a hacer reuniones y comidas de empresa. No voy a recomendar que se hagan comidas y cenas familiares, de empresa, etc salvo que haya una vacuna que no va a llegar”. La viróloga del CSIC Margarita del Val, en una entrevista concedida al diario El País, también es de las que no va a reservar un cotillón para Nochevieja: “Si fueras amiga te diría que mejor no hacerlo. Que nos juntemos un grupo muy pequeño en casa, que nos lo vamos a pasar igual de bien”. López-Collazo tiene claro que hay que cambiar un poco las costumbres y que todas estas celebraciones va a haber que postergarlas porque “por un día de celebración no vamos a fastidiar la vida a una de esas personas”. “El problema es que la familiaridad nos lleva a compartir con niños pequeños, abuelos, etc y eso es un buen caldo de cultivo para el virus. Un científico, en una reunión, dijo que si él fuera el virus pagaría el catering, una frase muy acertada. En ese tipo de sitios es donde justamente vas a poder coger el virus fácilmente”, afirma.