Hace 25 años que no se veía esto en Telecinco: fíjate bien en esta imagen de 'Sálvame'

En Sálvame no se cansan de innovar. El programa de Telecinco suele elegir de formas muy distintas al presentador de la edición Limón, la primera en la que está dividido el espacio televisivo.

Este lunes, el encargado de presentar el Limón ha sido Víctor Sandoval, conocido colaborador de Sálvame y mítico presentador de Telecinco a principio de los años 90. Lo ha conseguido después de ganar en una carrera al resto de sus compañeros.

Además, Sandoval se hizo un importante nombre como conductor de programas en Telemadrid. Ahora, 25 años después, el exconcursante de GH VIP se ha puesto al frente de un espacio televisivo.

“Soy adicto a la jefa, si no me quejo no soy yo, por qué siempre me hacéis correr para ganar algo”, ha asegurado Sandoval mientras sus compañeros le han dado la enhorabuena.

“Luego en las redes dirán que me habéis dejado ganar. Me pongo en modo presentador, que hace 25 años que no presento. Desde Aquí hay tomate no me ponía delante de una cámara de Telecinco a grabar nada”, ha añadido.