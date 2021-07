Hackean las cuentas oficiales de redes sociales de algunos programas de laSexta

Las cuentas oficiales de redes sociales de laSexta han sido hackeadas este martes con mensajes.

Aunque las publicaciones ya han sido eliminadas, el propio perfil oficial de la cadena de Atresmedia, de la cuenta de laSexta Noticias o de los programas El jefe infiltrado, El Objetivo o Al Rojo Vivo han sufrido el hackeo temporal de los ciberdelicuentes.

Los que han pirateado las cuentas han publicado mensajes a favor de la ultraderecha como, por ejemplo, ”¡Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley!” arrobando a Vox y acompañándolo de emoticonos.

Además, también han escrito mensajes como ”última hora: me acabo de follar a tu madre” junto a ACAB, las siglas de la frase inglesa All the cops are bastard (Todos los policías son bastardos).

La sorpresa de los usuarios ha sido tal que muchos han hecho capturas y las han publicado en sus redes sociales para dar constancia del pirateo.