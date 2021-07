Haití, el país de la eterna inestabilidad: las claves tras el magnicidio de Moise

Han matado al presidente de Haití, Jovenel Moise. Un ataque a tiros en su casa ha acabado con su vida. Aún no se conocen los detalles del atentado, pero sí el contexto: se produce dos meses antes de las elecciones presidenciales y legislativas, convocadas para el próximo 26 de septiembre -unos comicios en los que Moise no podía ser candidato-, y cuando hay convocado, para esa misma fecha, un referéndum para aprobar una nueva Constitución.

El texto no gustaba ni a la comunidad internacional ni a la oposición. Entre otros elementos, permite la reelección presidencial por dos mandatos consecutivos, algo prohibido desde el fin de la dictadura de los Duvalier (1986), una apertura a perpetuar en el poder al presidente que no gustó a sus contrarios, más aún cuando Moise no era un presidente con una amplia base popular, ya que logró sólo 600.000 votos en un país de 11 millones de habitantes. Y más: el refrendo es totalmente inconstitucional de acuerdo con la actual Constitución, que establece claramente que la ley no puede ser cambiada a través de una consulta.