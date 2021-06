Hallan muerta a una mujer en Motril y detienen a su pareja

La Policía ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte de una mujer de nacional lituana, de 56 años, cuyo cadáver fue encontrado la pasada madrugada en su domicilio de Motril (Granada) con algunos restos de sangre cerca.

Los agentes han trasladado a dependencias de la comisaría a un hombre de la misma nacionalidad de la fallecida por si pudiera esclarecer el suceso.

Según ha informado a Efe fuentes policiales no descartan ninguna hipótesis aunque hasta que mañana no se sepan los resultados de la autopsia que determinará las causas del fallecimiento no se sabrá lo ocurrido.

La Policía se personó en el domicilio de la fallecida en la calle Travesía del Santísimo de Motril tras recibir una llamada telefónica sobre las 22:30 horas advirtiendo del suceso.

Al llegar se encontraron el cuerpo de la mujer tendido en el sofá y algunos restos de sangre cerca de ella.

Una vez personados los servicios sanitarios y forenses se estableció el protocolo judicial y se realizó el levantamiento del cadáver pasadas las 2:30 de este domingo.

Es el segundo caso que ahora mismo se investiga en Andalucía y que podría ser violencia machista, tras el del pasado viernes ocurrido en Marmolejo (Jaén).