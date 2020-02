Hallan muerto a Fran Álvarez, exmarido de Belén Esteban

Manzano ha detallado que el exmarido de Belén Esteban tenía que ir a trabajar hoy, pero al no presentarse, una de las empleadas del bar se ha personado en su casa. “Cuando han abierto la puerta se lo han encontrado sin vida encima de la cama”, ha detallado.

El periodista, cercano a Álvarez según la web de Telecinco, ha explicado que “Fran estaba cumpliendo un proceso de desintoxicación” y que “iba a volver a entrar” al lugar donde estaba haciendo rehabilitación.

Manzano ha recalcado que Álvarez “era una muy buena persona que no supo entender cómo moverse” dentro del mundo de la televisión.

Fran Álvarez y Belén Esteban se casaron el 27 de junio de 2008 y se separaron en 2012. “Yo a Belén la he querido mucho. Y si me he casado con ella es porque estaba enamorado”, dijo Álvarez en una de sus últimas entrevistas en televisión, precisamente en Viva la Vida.