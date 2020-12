Hamma Ali, un embajador del desierto

¿Qué ocurre con la población civil? ¿Quién va ganando?

La población civil no está en la zona de fuego, sino en Argelia, por suerte... Creo que quienes van ganando somos nosotros, básicamente porque no tenemos nada que perder.

¿Están tus familiares y amigos combatiendo también?

En mi caso, tengo tres hermanos; los dos grandes están en la zona de fuego y el pequeño está entrenando para ser militar, como muchos de mis amigos estudiantes. Todos quieren entrar en el ejército.

¿Qué crees que puede ocurrir?

No tengo muy claro lo que va a ocurrir, pero lo que sí tengo claro es que mi país se liberará de la manera que sea, cueste lo que cueste, no importa si mueren amigos o familiares. Al final, los saharauis que queden, vivirán en un país libre sin necesidad de ser migrantes en otro sitio. Yo no quiero que mis hijos -que aún no los tengo, pero que los voy a tener- vivan de la misma forma que yo vivo como migrante en otro país.

¿Cómo crees que se puede solucionar el conflicto? ¿Crees que España, la ONU u otra institución pueden hacer algo?

La solución es muy fácil: Hay que hacer un referéndum y que los saharauis decidamos nuestro destino. España es el mayor responsable porque cambió nuestras tierras por Ceuta y Melilla. Todo lo que sufrimos y seguimos sufriendo es por culpa de los gobiernos de España y la ONU. Tiene una solución sencilla, pero no están a favor porque están del lado de Marruecos, por intereses económicos.

¿Qué papel tienen las mujeres en el conflicto? ¿Hay mujeres saharauis armadas?

Las mujeres tienen y siempre han tenido un papel muy importante. Son ellas quienes se ocupan de todo en los campamentos y las mujeres son la base de nuestra educación. Sin ellas, yo no estaría contándote esto ahora. Tenemos tradiciones que no se tocan y para nosotros ellas no van a la guerra, pase lo que pase. No hay ninguna mujer armada en el frente, pero sí hay mujeres policías que se encargan de la seguridad de los campamentos, como también hay mujeres directoras, ministras… Ocurre como en todo el mundo, pero a la guerra no van.