Han ganado

Este post también está disponible en catalán.

El pasado 3 de abril, La Vanguardia organizó en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona un debate político con las y los cabezas de lista por Barcelona a las elecciones generales del próximo 28-A.

Participaron con mayor o menor fortuna, estridencia y mala educación, Laura Borràs, Meritxell Batet, Cayetana Álvarez de Toledo, Inés Arrimadas, Jaume Asens y Gabriel Rufián. El dato más destacable es que, a excepción de Laura Borràs, el resto de participantes intervinieron en castellano. Buena manera de mostrar que el catalán es útil.

El lunes 15 de abril, Lídia Heredia, presentadora de Els matins de TV3, entrevistó a Cayetana Álvarez de Toledo, cabeza de lista del PP, y a pesar de que Álvarez de Toledo confiesa que entiende el catalán pidió/exigió que la entrevista fuera en castellano. Con este gesto se cargó de un plumazo años de armónica y venturosa utilización del bilingüismo pasivo; es decir, cuando personas de lenguas genéticamente emparentadas que les permiten comprender el discurso de la otra persona usan cada una su lengua y ¡santas pascuas! Adujo algo referente a la «lengua común»; aquel invento falaz y nefasto para expulsar del discurso a la mayoría de lenguas del Estado propugnado por la derecha más ignorante y embrutecida. Una pretendida lengua común que nunca es el catalán. Yo no tengo una lengua común y otra que no lo sea. Mi lengua materna es el catalán; leo y escribo con gusto el castellano, pero de «común», ninguna. En buena parte del Estado, por ejemplo, en el País Valenciano, en las islas Baleares (incluso en algún acto y ocasión en Galicia) la lengua común no ha sido el castellano. Me han entendido de maravilla si usaba la mía.