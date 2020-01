"Han perdido el norte": Begoña Villacís da la razón más surrealista del batacazo de Ciudadanos el 10-N

El batacazo de Ciudadanos el 10-N provocó el cese de Albert Rivera como presidente de la formación naranja y de buena parte de la cúpula directiva del partido.

Meses después de la cita con las urnas se sigue preguntando a sus representantes las razones que hicieron que pasaran de 57 a 10 escaños en poco más de seis meses dejándose por el camino más de 2,5 millones de votos.

A la última que le ha tocado responder a esta pregunta ha sido a Begoña Villacís, la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid. Este lunes, ha estado en Los Desayunos de TVE con Xabier Fortes.

Preguntada por los motivos que provocaron el descenso de Ciudadanos, la respuesta de Villacís ha dejado bastante sorprendidos a los espectadores.

“A mucha gente no le gusta Sánchez y no le gustaba que posibilitásemos un gobierno de Sánchez. A las elecciones en las que obtuvimos 57 escaños dijimos que no gobernaría con nuestros votos y en las que tuvimos 10 dijimos que desbloquearíamos la situación”, han sido las palabras de Villacís.

En Twitter han tenido una gran repercusión y a muchos no les ha terminado de cuadrar esta razón.