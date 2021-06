Hande Erçel, protagonista de 'Love is in the air', revela sus problemas de salud mental

Telecinco Hande Erçel, protagonista de 'Love is in the air'.

A Handel Erçel la fama le llegó de golpe. En 2012, con 19 años y siendo ya modelo, fue elegida Miss Turquía y desde entonces es conocida en su país natal. Una fama que se ha disparado internacionalmente con Love is in the air, la telenovela turca emitida en Telecinco que se ha vendido a más de 40 países.

Precisamente ese reconocimiento es el que le ha pasado factura a su protagonista, y le ha ocasionado problemas de salud mental por no saber gestionar la situación, tal y como ha confesado en la revista Vogue.

“Después de alcanzar cierto nivel de reconocimiento, me costó mucho digerir tantas críticas, buenas o malas, e intentar convertirlas en una ventaja para superarme”, ha declarado, y ha añadido que lidia constantemente con la tristeza.

De hecho, hay días en los que no quiere levantarse de la cama, aunque lucha contra esos momentos: “En esos días, me doy un respiro y me enfrento a ese sentimiento y, después, trato de motivarme poniéndome en el centro de mi vida, recordándome que nadie va a luchar por mí más que yo”.

Sin embargo, hubo un hecho que fue el desencadenante de la depresión que ha padecido, y que le hacía pensar que no saldría adelante. La joven de 27 años que da vida a Eda tuvo que enfrentarse judicialmente a un influencer que la increpaba en las redes para menospreciarla por su físico.

Su trabajo se ha convertido en su vía de escape. Hande Erçel, que mantiene una relación sentimental con su compañero de la serie, Kerem Bürsin, se refugia en el set para huir de la tristeza constante.

Aunque su profesión no es lo único que le ayuda. Sus mascotas también consiguen darle el empujón que necesita, así como una de sus aficiones, la pintura. “Es donde me pierdo, alimento mi alma y me siento mejor”, ha explicado la actriz, que ya suma más de 22 millones de seguidores en Instagram.