El enfado de Harry por estas dos palabras del príncipe Guillermo sobre Meghan Markle

Chris Jackson via Getty Images

Chris Jackson via Getty Images Meghan, Harry y William.

The Times y The Sunday Times publicarán varias entregas de Finding Freedom (Hallando la libertad), que saldrá a la venta el 11 agosto, donde los corresponsales de realeza Omid Scobie y Carolyn Durand exponen las tensiones que llevaron a Harry y Meghan Markle a dejar inesperadamente la Familia Real británica.

Según los autores, Harry y Meghan se sentían “utilizados por su popularidad”, “acosados por la prensa” y “criticados dentro de las paredes de la institución por ser demasiado susceptibles y francos”.



Aseguran que la pareja no quería salir de la monarquía sino “encontrar su lugar en ella” -en parte, porque Meghan había dejado su vida anterior para servir en la Casa Real-, pero sus inquietudes, por ser ignorados o relegados por detrás del príncipe Guillermo y otros miembros de la realeza, no fueron escuchadas.



Después de que los empleados de Palacio, que mediaban en las discusiones, no pudieran hallar una solución adecuada para ellos, decidieron separarse de la monarquía y vivir por su cuenta primero en Canadá y ahora en Estados Unidos, donde esperan obtener ingresos con charlas, conferencias y otras colaboraciones, escriben los autores.



Su iniciativa de anunciar sus intenciones el pasado 8 de enero a través de una página web propia, que lanzaron en frustración por la falta de apoyo interno, “hirió” a la reina Isabel II, reconocen los periodistas, que señalan que eventualmente la soberana apoyó que Enrique hiciera una vida en privado lejos de la Casa Real.