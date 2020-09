Situación límite

Preocupado por “visibilizar un sector desconocido para gran parte de la población y el propio ministerio de Cultura”, entre los asistentes estaba Marcos Ayuken, de Ayuken Management, cuya empresa con 15 años de experiencia ha pasado de cuatro trabajadores a poco más que él mismo tras perder el 93% de su facturación anual.

Allí se ha podido escuchar también el caso de The Wild Tour, empresa puntera de logística y transporte, que antes de la pandemia tenía cada fin de semana unos 50 vehículos en movimiento por toda España para espectáculos. “Ahora solo tenemos 3 conductores en activo y menos mal que han salido algunos conciertos”, ha comentado a Efe uno de sus responsables, José Ángel Rodríguez.

Con inicio en la Plaza de Oriente, frente al Palacio y el Teatro Real, la marcha de la capital española se ha puesto en movimiento a través de la calle Mayor, con los participantes empujando sus cajas de manera perfectamente ordenada y entre aplausos de los congregados camino de la Puerta del Sol, donde se ha procedido a la lectura del manifiesto.

“Estoy aquí aunque no me veis, porque soy una más de las personas invisibles, invisibles para las administraciones públicas. Desde el inicio de la pandemia no hemos podido trabajar y, aunque hemos implantado en tiempo récord todas las medidas de seguridad y no ha habido hasta el día de hoy ningún brote confirmado en nuestro sector, se nos ha dejado atrás”, ha denunciado una voz oculta.

Los convocantes han subrayado que se encuentran “en una situación límite que, de no paliarse, supondrá la ruina de miles de familias” y empresas, toda vez que esta industria tiene un impacto directo estimado en el tejido económico del 3,8 % del PIB español y es creadora de 700.000 puestos de trabajo relacionados.