"¿Has ahorrado para papel higiénico? Nos queda hasta agosto", por Marta Flich

Los rebrotes preocupan, y no es cómodo para las comunidades autónomas que criticaron y votaron en contra del estado de alarma. Ya no podemos decir que es algo que nos pilla de nuevas, que no sabíamos de que iba esto.

Precisamente las dos comunidades que más han sufrido los efectos de la pandemia, Cataluña y la Comunidad de Madrid, son aquellas en las que los sanitarios llevan años manifestándose por la precarización del sector público. Podríamos intentar arreglarlo... o ahorrar para comprar más papel higiénico. 🧻¡¡Rebajas hasta agosto!!🧻