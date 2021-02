Hasél, el surrealista

La sentencia es discutible, de hecho, como se aprecia en la misma, la magistrada de la Audiencia Nacional, Manuela Fernández Prado, emite un voto particular en el que esgrime que ‘en ninguno de los tuits se puede identificar un llamamiento a la violencia’. También, el pasado 8 de junio cuando el Supremo confirmó los 9 meses de cárcel a Hasél por enaltecimiento, los magistrados del Tribunal Supremo, Miguel Colmenero y Ana María Ferrer, discreparon argumentando que ‘el sistema jurídico ofrece otras formas de reparación de los excesos verbales que no pasa necesariamente por la incriminación penal’ .

En 1929 Salvador Dalí expuso un dibujo de un Sagrado Corazón con el lema ‘A veces escupo por gusto sobre el retrato de mi madre’. El artista consiguió escandalizar a la sociedad de la época y se unió oficialmente al grupo surrealista. Casi cien años después, en España ocupa la atención mediática la detención del rapero Pablo Hasél, que ya en 2014 fue condenado a dos años de cárcel por subir vídeos a YouTube —entre 2009 y 2011— donde ensalzaba a grupos terroristas. Por aquél entonces no contaba con antecedentes penales e incluso hubo cierta condescendencia paternalista por parte del tribunal de la Audiencia Nacional, Hasél tenía 25 años, que tras el juicio oral precisó que el acusado empleaba la violencia como único remedio para solucionar los problemas que en una sociedad puede plantearse.

Tras la detención de Pablo Hasél, los medios de comunicación han puesto sus focos sobre los actos violentos, que han reventado las manifestaciones, y no en el oscurecido quid de la cuestión: los límites de la libertad de expresión.

Hasél es un personaje surrealista, no en el sentido artístico del movimiento cultural, André Breton nunca hubiera aceptado a este ramplón, aunque su falta de talento y de gusto no debería meterle entre barrotes.