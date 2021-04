Hasta Ana Rosa flipa con lo que Monasterio dice de Iglesias: "¿No le parece un poco excesivo?"

La periodista Ana Rosa Quintana ha mostrado su sorpresa por unas declaraciones que Rocío Monasterio, candidata de Vox en Madrid, hizo hace unos días sobre el líder de Podemos, Pablo Iglesias.

La dirigente ultraderechista aseguró en una entrevista en EsRadio: “Podemos tiene que ser ilegalizado, Pablo Iglesias primero señaló, luego nos mandó a sus brigadistas a matarnos y después de eso justificó el ataque a Vox”.

Este martes, Ana Rosa Quintana ha entrevistado a la propia Monasterio y le ha recordado esas palabras: ”¿Pero no le parece un poco excesivo?”.

“Yo fíjese que no soy muy defensora de Pablo Iglesias, sobre todo porque él tampoco me quiere a mí, el amor tiene que ser una cosa mutua. Si no es mutua pues no existe. Pero hombre, de decir que le ha mandado brigadistas a matarles...”, ha subrayado la periodista.

“Bueno, pero ¿ha leído los tuits de Pablo Iglesia después de Vallecas justificando que fuéramos apedreados? Es que es brutal, es que era el vicepresidente del Gobierno y dirige un partido político que está amparando la violencia. Es que ha habido 24 policías heridos, ha habido reporteros gráficos que van a estar un mes de baja, hay afiliados nuestros, dos chicos con la cabeza abierta. ¿Cómo podemos tener un político en España y un partido que ampara la violencia? Es que es gravísimo”, se ha justificado Monasterio.

La dirigente de Vox ha afirmado que a ella no se le ocurriría a un mitin de Podemos e ir a escupir a su gente. “Yo respeto que alguien piense distinto a lo que yo pienso”, ha afirmado.

Las palabras de Ana Rosa Quintana llaman la atención porque acostumbra a ser extremadamente crítica con Podemos y con Pablo Iglesias.

Este lunes, sin ir más lejos, respondió a un vídeo en el que la formación morada señalaba a varios periodistas, entre los que estaba ella.

“En el último vídeo electoral de campaña nos señalan a cinco periodistas, cuatro de ellos de este programa. Pero no somos los únicos, marcan a periodistas de todo el arco ideológico, un acto insólito en democracia, una persecución a la prensa que no se veía desde el franquismo. Nunca, en 40 años, había visto algo así”, comenzó diciendo.

“En su vídeo electoral, Podemos asegura que los periodistas ya hemos hablado demasiado, pero lo vamos a seguir haciendo porque nuestra labor en democracia es contar las cosas porque el periodismo tiene que ser incómodo o valiente porque señalar a periodistas es cobarde y totalitario. Señores, pueden atacarnos, pero no van a silenciarnos”, zanjó.