Hasta Ana Rosa tiene que frenar y rebatir a Ayuso tras esta frase que ha soltado en directo

La periodista Ana Rosa Quintana ha tenido que rebatir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al final de una entrevista que le ha hecho en su programa de Telecinco cuando hablaban del aborto.

La presentadora ha querido saber si la dirigente del PP ve “necesario” que se derogue la ley del aborto. Y ésta ha comenzado calmada para poco a poco ir endureciendo su discurso.

“Yo he defendido siempre que el aborto tiene que ser legal, seguro, pero poco frecuente. El aborto cero no existe, siempre va a haber mujeres que quieran abortar y lo tienen que hacer en condiciones de sanidad, lógicas, y además con las mejores garantías”, ha empezado subrayando Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha matizado no obstante que “ahora tenemos que hacer políticas para que sea la última opción” porque “la inmensa mayoría de las mujeres que abortan no están alegres por haberlo hecho y es algo que ya les va acompañar siempre”. “Entonces yo quiero darles todas las alternativas para que sea su ultima opción”, ha garantizado.

“Pero que exista una ley del aborto...”, ha replicado Ana Rosa, que con esa observación ha provocado que Ayuso repitiese su postura: “Sobre todo que se aborte con seguridad porque, como va a haber abortos, lo que no puedo permitir es que lo haga una mujer en un hangar en unas condiciones alegales”.

La periodista le ha hecho entonces otra apreciación: “O que quien pueda abortar porque tiene medios económicos y que quien no, no”. Y eso ha provocado que Ayuso endureciese su discurso

“Sobre todo no es eso. Lo que sí quiero que quede claro es que no se ha de celebrar como una fiesta, como si fuera una liberación, como si fuera algo que no ha de tener unos controles”, ha afirmado, provocando que la propia Ana Rosa frenase a Ayuso para intervenir: “Yo creo que ninguna mujer lo vive así”.

“Ya, pero cuando se vende como ese derecho, como lo hacen las feministas profesionales, las que están sobre todo en los entornos de Podemos, que lo venden como fiesta, como una celebración, me parece que es horroroso”, ha dicho Ayuso.

“Es que eso tampoco es. Esto es una decisión que se hace una vez, no cada cuatro veces que hacen muchas mujeres, que no es una festival de la libertad. Tenemos que ir al menor aborto posible porque muchas veces las mujeres son empujadas a ello y muchas veces es: venga, me lo quito de encima”, ha proseguido la dirigente del PP.

Ana Rosa ha vuelto a matizar: “Creo que una mujer cuando decide no seguir adelante con un embarazo...”. Pero ha sido interrumpida por la propia Ayuso, que ha terminado aclarando: “El sistema sanitario tiene que estar para quienes deciden hacerlo”.