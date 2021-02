Hasta él mismo lo reconoce: Fernando Simón admite lo que le ha pasado por hacer predicciones

Fernando Simón ha comparecido este jueves en rueda de prensa para dar a conocer la situación de la pandemia en España.

Sanidad ha notificado este jueves 29.960 nuevos casos de coronavirus y 432 fallecidos. La incidencia acumulada sigue bajando y se sitúa en 783 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 32 puntos menos que en la jornada anterior.

Ya en la ronda de preguntas, una periodista ha querido saber si, con la llegada de nuevas dosis, “se puede ser más optimista de cara a principios de verano”. El experto ha reconocido por primera vez que ha tenido problemas por su exceso de optimismo en algunas de sus intervenciones ante la prensa.

“Ya me he metido en líos por ser optimista pero yo soy optimista. Yo creo que podría ser pero la realidad es que no tenemos todavía certezas, por lo tanto hay que ser prudentes”, ha dicho el epidemiólogo entre risas.

Simón ha especulado con la posibilidad de que una buena parte de la población esté vacunada “a principios de verano” pero ha querido ser cauto: “Habrá que ver cuántas vacunas van llegando”.

El experto ha reconocido que en los próximos días se va a ir incrementando la disponibilidad de vacunas, que va a ir “incrementándose de manera progresiva desde la próxima semana”.

“Vamos a llegar a un momento, ojalá, en el que vamos a tener problemas para poner todas las que nos lleguen, sería una situación ideal y que podamos ayudar a otros países que no pueden tener acceso a la vacuna a que puedan vacunar a su población, sería la situación ideal”, ha afirmado.

Simón ha reconocido que tiene a ser optimista pero que prefiere ser prudente y ha querido dejar un claro mensaje para los que crean que nada más ponerse la vacuna se podrá volver a hacer vida normal: “El vacunar muy bien durante los meses y descuidar la medidas de prevención no nos va a ayudar nada, aunque aumente la población vacunada, no implica que podamos relajar el resto de medidas”.