Hasta los andares.

A David Bennett, un buen hombre de Maryland, se le ofreció una última oportunidad para esquivar a la señora de la guadaña, que ya se relamía ante una presa tan segura, con su corazón inútil y sin recambio a la vista. Un grupo de científicos le planteó una solución enloquecida: podían salvarlo si le colocaban uno de cerdo , ya que no ibérico, genéticamente modificado para evitar el rechazo.

David Bennett, un buen hombre sin lugar a dudas, tenía miedo; no quería morir. Y aceptó.

Gracias a mis amplios conocimientos de medicina (dos veces he dado la vuelta al mundo drogota y encabronado del doctor House), sabía que las válvulas cardiacas del gorrino pueden hacer un apaño para reparar ciertas goteras de sangre. Pero colocar el corazón entero del animalito en un pecho humano es una hazaña de la medicina que no debemos desdeñar: de nuevo, el futuro deja de estar escrito para ser la incógnita que todos anhelamos.

Por si algo faltaba para adorar al cerdo aún más de lo que ya lo veneramos las personas de buen gusto (lo siento por los musulmanes; vengo defendiendo que lo que nos separa de Marruecos no es un turbante de agua, sino el cerdo), ahora salva una vida, y las que vendrán. Y eso que el corazón no es la mejor víscera que nos ofrece.

Terso, musculado, indómito, el corazón del cerdo se dignifica en los andinos anticuchos y en contados platos de nuestra cocina popular. Y no es de gentes de bien despreciarlo, pues, si como quiso el patizambo Quevedo, respetamos a la pasa porque fue uva y al vinagre porque fue vino, ¿qué honor no debemos al músculo que mantuvo vivo y correteando al más delicioso animal de cuantos fatigan la dehesa?

Porque el cerdo, como ustedes y como yo, necesita aire libre y espacio para alegrar las piernas con unas cuantas carreras. No digo que el gocho tenga que marcarse un erasmus y ver mundo, pero tampoco merece ser encerrado en un zulo, con la cabeza entre barrotes. La carne del animal preso frecuentemente deja en el cielo de la boca un enclaustrado rastro de tristeza.

No menos sorprendente me resultó admirar cómo las peludas bolas caminaban incansables, rapando la hierba a bocado por paso. Así se entiende que, amén de la frescura de las briznas y la dulzura de las bayas, el ibérico de montanera tenga, gracias a su nomadeo, la carne tan veteada y tersa. Era tan paradisiaco el lugar que le dije al porquero: “no me importaría reencarnarme en uno de estos”. “Vale, pero al tercer mes los capamos”.