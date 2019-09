Franco 'escribe' en 'El Intermedio' una indignada carta tras la decisión del Supremo de autorizar su exhumación

El programa El Intermedio -de laSexta- ha reproducido la carta que, a su juicio, habría escrito el dictador Francisco Franco tras conocer que el Tribunal Supremo autoriza la exhumación de su cadáver del Valle de los Caídos y su traslado al cementerio de Mingorrubio-El Pardo.

“Una vez más, el contubernio judío masónico vuelve a atacar a España. ¡Vamos, que me tienen los rojos hasta los huevos! No veas qué meses me han dado”, escribe Franco, antes de rememorar que el “antes de morir lo había apalabrado todo con Juancar, a quien puse de portero en la finca: era tan campechano, que me apañó un buen acuerdo para pasar toda la eternidad con un alquiler de renta antigua. Buen muchacho, aunque un poco picaflor”.