Hasta qué punto ya es hora de ‘normalizar’ y convivir con el virus

Zowy Voeten via Getty Images Ibiza, 7 de agosto.

La población, tanto joven como mayor, ya siente de algún modo “la necesidad de recuperar el tiempo perdido y todo lo que se ha ido dejando atrás” por la pandemia, principalmente en cuanto a relaciones sociales, constata el psicólogo José Ramón Ubieto. “Necesitamos ciertas distensiones”, coincide Mario Fontán , médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Ahora bien, ¿es posible hacer eso sin exponerse demasiado al virus? ¿Cómo? Y ¿qué pasa si uno no está preparado para recuperar la vieja normalidad?

Vaya por delante que en esta epidemia no hay ninguna situación de riesgo cero, de la misma manera que no hay ninguna medida de protección cien por cien eficaz. No obstante, “en una situación de pandemia que dura tanto, y con las vacunas, es normal que uno se relaje”, concede Mario Fontán, que cree que nos movemos “hacia ese paradigma de asumir ciertos riesgos” aun con precauciones todavía.

Para Fontán, una de las claves para hablar de vuelta a la normalidad es hacerlo teniendo en mente que “en cualquier momento se puede volver a dar algún paso atrás”, es decir, que es posible que dentro de un tiempo se retomen ciertas restricciones.

Mascarilla en interiores, todavía necesaria

En España, las comunidades autónomas han ido avanzando poco a poco en la anulación de restricciones, principalmente de aforos y horarios, pero el país no se plantea de momento la retirada de mascarillas en interiores, por ejemplo, y los epidemiólogos lo celebran. “Mantenerlas en el transporte público, o en centros sanitarios y sociosanitarios, tiene todavía una lógica muy importante”, destaca Fontán.

Salvador Macip, doctor en medicina e investigador en Reino Unido, está convencido de lo mismo. En su país de acogida, el Gobierno de Boris Johnson declaró oficialmente el 19 de julio el ‘Día de la Libertad’, y desde entonces no hay restricciones de ningún tipo, ni siquiera en interiores. Así, mientras que la incidencia en España se sitúa en torno a 60 casos por 100.000 habitantes en 14 días, esa tasa se multiplica por once en Reino Unido, con 681 positivos por 100.000. En cuanto a vacunación, el 67% de los británicos tiene la pauta completa, un porcentaje que sube al 77% entre los españoles.