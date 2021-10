Hasta un ministro del Gobierno se pronuncia sobre lo que vio Chicote en Londres

Alberto Chicote ha estrenado un nuevo capítulo de Te lo vas a comer y lo que ha vivido en ese episodio no tiene nada de distinto a lo que vivió en Pesadilla en la cocina.

El cocinero se ha desplazado hasta Londres para comprobar cómo elaboran allí platos típicos de la comida española. Y el resultado deja bastante que desear. Uno de los momentos más comentados tuvo lugar cuando Chicote se acercó a un puesto de una conocida zona de la ciudad inglesa a probar lo que allí llaman paella.

Al lado de la paella el chef se encontró varios botes de Ketchup para echar por encima del arroz algo que no hacía presagiar nada bueno. “Ya están los granos como saludando, así, abiertos. Completamente pasado y hecho una plasta. ¡Joder! ¡La madre que me parió!”, dijo el cocinero.

La mala experiencia del cocinero en Londres ha llegado hasta el ministro de Agricultura, Luis Planas, que ya salió en el primer episodio de Te lo vas a comer, en el que habló del desperdicio de alimentos.

Este jueves en Más Vale Tarde, Cristina Pardo ha puesto las palabras del ministro Planas sobre el programa de Chicote y sobre cómo afectan este tipo de aberraciones culinarias a la Marca España.

“Yo he vivido mucho tiempo fuera de España y he encontrado lugares donde se come buena comida española fuera de España, cada vez más, y lugares donde se dice comer cocina española que no es cocina española. Cuando a veces se habla de la paella o de una tortilla de patatas pues no tiene nada que ver con lo que es en realidad”, ha dicho el ministro sobre estos productos.