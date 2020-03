¿Hay algún líder en la sala?

En estos días, y desde que Tedros Adhanom, Director General de la OMS (Organización Mundial de la Salud), declaró que el brote de coronavirus podía considerarse pandemia, se suceden muchos gestos de buena voluntad en distintos ámbitos: ciudadanía, empresa privada, asociaciones, tercer sector, etc. por no hablar de los diversos colectivos que, poniéndose en riesgo, reducen dramáticamente el de la sociedad en su conjunto. A nivel institucional destacan el Banco Mundial (World Bank) y la International Finance Corporation (IFC) que aprobaron un paquete fast - track de 14 billones de dólares para la asistencia financiera de compañías y países en sus esfuerzos para prevenir, detectar y responder al Covid-19.

Como en el caso del cambio climático y las desigualdades sociales que vivimos, el Covid-19 nos viene a demostrar que estamos todos conectados y dependemos del otro (de nuestro vecino, de nuestros conciudadanos, de los habitantes de nuestra comunidad autónoma, de nuestro país, de los europeos y en definitiva de todas las personas habitantes de este mundo), para evitar el desastre. Así, Bill Gates ha comentado recientemente: “Ayudar a países con pocos recursos para prepararse frente al COVID-19 ralentizará la circulación mundial del virus” (su Fundación ha comprometido 100 millones de dólares para acelerar vacunas y tratamientos). En apenas unos años, no será posible para casi nadie tener una calidad de vida digna si los desastres climáticos acechan y si, en consecuencia, la desigualdad social crea inseguridad en las calles.

Pero profundizando en el rol empresarial, donde sin duda también están surgiendo iniciativas cada día, ¿cómo debería abordar la empresa o la marca su rol ante el Covid-19? Sería recomendable empezar por entender las necesidades presentes y futuras, aquellas que son incuestionables, que surgen de fuentes veraces (por ejemplo, Room Mate ante la congestión hospitalaria, ha puesto a disposición de las autoridades dos de los seis hoteles de la cadena en Madrid para atender a los afectados por el brote del COVID-19). Y no olvidar que en el momento actual hay tanta necesidad como la habrá durante la recuperación, que requerirá también de acciones disruptivas consistentes en el tiempo como dijo alguna vez Kofi Annan: “The question is the morning after”. Por ejemplo, pensar qué puede hacer la empresa para ayudar a sus proveedores habituales pyme para para regenerar su negocio es proyectar hacia el mañana.

Una vez determinadas las necesidades, identificar los talentos y capacidades únicas, teniendo en cuenta nuestros assets, ayudará a entender cómo se pueden poner a disposición del reto. Recordemos cómo Unilever suministró gratuitamente 750.000 pastillas de jabón en la crisis del Ébola. Por su parte, Pernord Ricard en España ha puesto en esta crisis su logística a disposición de las autoridades para fabricar geles hidroalcohólicos e Inditex acaba de anunciar que pone al servicio del Gobierno su red logística para facilitar las compras que haga el Estado en China, y además que comenzará a fabricar máscaras, guantes y ropa para el personal sanitario para contribuir a esta crisis.