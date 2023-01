¿Hay o no hay crisis de suministros esta Navidad?

Octubre de 2021. Saltan las primeras alarmas: “O pides tus regalos de Navidad ya o no llegan” , avisábamos en la prensa. Al final, no hubo desabastecimiento general, pero sí lagunas en el suministro, especialmente si había componentes electrónicos de por medio o si los pedidos procedían de Asia. Los retrasos se encabalgaron hasta los primeros meses de 2022 pero ¿y ahora? ¿Se puede dar por superada ya la crisis de bienes? ¿Hay suministros bastantes para el desaforado nivel de consumo de un país como España, ahora que los Reyes Magos están por llegar?

De dónde veníamos

La nueva tendencia

No obstante, en cuestión de tiempos, las cosas van razonablemente bien, sin los atranques del año pasado. La consultora británica Drewry , especializada en el mercado marítimo, constata “mejoras continuas tanto en tiempos de tránsito como en retrasos en los puertos”, tras dos años marcados por los “retrasos crónicos”. Ya en verano, los tiempos de tránsito entre Asia y Estados Unidos se habían acortado un 41%, de 34 días en enero a 20 en julio. En Navidad, ya hemos estado en 17 o 18, pero no alcanzan todavía los tiempos comprometidos en 2018 o 2019, de 14-15 máximo. Los retrasos que se han dado han sido de cinco o seis días de media. Se destaca desde Londres que, ahora, sí hay “fiabilidad” en las líneas, altibajo arriba o abajo.

Por qué han cambiado las cosas

International Featured Standards (IFS) , un proveedor global de software de gestión empresarial, publicó un informe en el que destaca que la práctica normalidad actual y la remisión de la crisis para el final de 2022 se debía también en buena medida a los nuevos comportamientos del sector, que ha aprendido la lección y ha actuado en consecuencia. Así, un 66% de los empresarios entrevistados han aumentado los inventarios disponibles, para que no fueran tan justos como cuando empezó a circular el Sars-Cov-2, otro 70% ha ampliado el número de sus proveedores para no pender de una única fuente y un 72% más ha apostado por contrapartes nacionales, porque es más seguro que lleguen los bienes producidos a unos cientos de kilómetros que a unos miles. La apuesta por mejoras tecnológicas ha sido también la opción del 37% del empresariado.

Esta firma constata que el cambio de mentalidad no fue inmediato. El virus y sus consecuencias no pudo mover rápido las viejas inercias. Destaca que incluso hubo una fase de “negación” en el mundo del comercio, pensando que la crisis era una coyuntura que acabaría pasando. Ahora, sin embargo, destaca que se ha instaurado una mirada larga, ante la “constancia” de que la crisis, por más que sea transformada, va para largo y afectará también en 2023.

Porque a la normalidad no hemos vuelto. Eso es afirmar demasiado. Aún no estamos en niveles prepandemia. Los datos del coste de los fletes evidencian que no estamos en esos márgenes, porque ese contenedor de referencia, de 30 toneladas, está aún 2.600 dólares, algo menos de 2.500 euros, y no es una subida promedio en un sólo año. Hay rutas que sufren encarecimientos puntuales más altos de lo normal, como la que une Nueva York y Rotterdam, y surgen incidentes más allá del virus o la guerra que alteran mercados muy concretos, como el de los microchips; se vio en agosto, con la subida de la tensión entre China y EEUU a propósito de Taiwán.