¿Hay paralelismos entre nuestro momento y el de la Generación del 98?

“Me ahogo, me ahogo, me ahogo en este albañal y me duele España en el cogollo del corazón”. La frase de Miguel de Unamuno que todos resumimos en “me duele España” nació de su pluma en 1923, al ser desterrado por atacar al rey Alfonso XIII y al dictador Miguel Primo de Rivera. Pronto cuajó como lema de la Generación del 98 a la que pertenecía, un grupo de autores que recogió la crisis identitaria del país tras la pérdida de la guerra con EEUU y sus últimas colonias (Puerto Rico, Cuba y Filipinas).

Un patriotismo doliente que ahora, más de un siglo después, quiere revivir en una corriente que no hace más que quejarse de que nada funciona en España, que el nuestro es un país fracasado, que somos una anomalía. Sin el mismo talento y sin los mismos motivos.

Algunos incluso rescatan la idea de que hace falta un “cirujano de hierro”, en palabras del regeneracionista Joaquín Costa. ¿Un dictador, aunque benévolo? Costa lo negaba, hablaba de alguien “que conozca bien la anatomía del pueblo español y sienta por él una compasión infinita”. “Protofascista”, lo llamaron por su idea. Aquello caló: si se cree que no hay posibilidad de reforma porque todo en el pasado está podrido, hay que cambiar todo el presente, pero como el pueblo es miserable y los políticos, corruptos, bienvenido sea el tirano. Hay ecos en algunas de las críticas hechas ahora, en 2020.

¿Pero hay verdaderos paralelismos entre los dos momentos, más allá del discurso? ¿Realmente España pasa por una situación tan dolorosa, de tanta impotencia y desencanto? Los expertos son unánimes: no, por más cieno que se remueva.

“Hablar de la Generación del 98 son palabras mayores. No podemos comparar, para empezar, el diagnóstico de unos intelectuales de la talla de Pío Baroja, Antonio Machado o Azorín, con la crítica hecha por personajes medianos, jaleados en las redes sociales, con escasa reflexión a sus espaldas y poco respeto a la historia reciente de este país”, explica Manuel Bejarano, profesor de Historia durante 42 años y especializado en dicha etapa.

Aquel, recuerda, fue un momento “finisecular” en el que cambiaron muchas realidades: se rompió el “hechizo” romántico, el Imperio “acabó sus días”, España se vio a la cola del progreso europeo entre otras cosas por la falta “de una burguesía emprendedora y de una clase obrera firme en sus derechos”.

“Mirases donde mirases, lo que había era decadencia. Aquellos observadores de la realidad no podían tener consuelo, porque no lo había. No eran sólo conservadores, había muchos autores de izquierda, socialistas y anarquistas, y la pena era la misma: ‘nos hemos ido al garete y no vemos motivos de esperanza’”, ahonda.

Bejarano habla de una “profunda crisis existencial y social”, para la que había motivos. “Machado decía que le asqueaba España, Azorín la llamaba vieja y tahúr y Menéndez Pelayo sostenía que se suicidaba lentamente”, pero reconoce que aquel diagnóstico de una España rural, moribunda y fracasada tampoco fue 100% acertado. “Tiene parte de injusticia, siempre hemos mirado el pasado de España como si fuera lo más terrible. No éramos la vanguardia de Europa pero tampoco un secarral analfabeto sin futuro”, puntualiza.