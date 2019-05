Hay que enterrar a la extrema derecha europea bajo millones de votos. ¡Ahora!

Pero ahora ya no son análisis, ni percepciones, ni el sonido lejano de los cascos de las monturas, ni los episodios de estrés post traumático de los países del este sometidos a una condición colonial de soberanía limitada por Moscú que aun sueñan con la bota soviética y buscan su seguridad psicológica en su identidad, sus leyendas del pasado, su unidad interior…

No. Diversos ejércitos de ‘fuerzas malvadas’ están formando una alianza para destruir ‘esta’ Europa, otra vez, desde dentro. Es una ‘quinta columna’ del rencor y la xenofobia que aglutina a los nacionalismos y populismos de toda la escala de Richter, a los resentimientos y los odios, a la ambición y a la tiranía, de muchos países. Con la ayuda descarada, por cierto, de uno de los estrategas del Trumpismo de la primera hora, Steve Bannon.

Por eso es la hora de la verdad. El próximo día 26 hay que derrotarlos; hay que machacarlos y enterrarlos bajo millones de votos; hay, al menos, que recuperar la ilusión en que Europa sigue siendo posible, aunque haya que reformar muchos aspectos y muchas políticas para hacerla más ciudadana.

Tenemos que resolver un dilema shakesperiano: To be or no to be, that is the question, ciudadanos de Europa. O sea, vayamos a las urnas a dar la batalla.

