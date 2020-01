El expresidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, suele usar las redes sociales para transmitir mensajes ocultos (o no tanto) a sus seguidores. Esta vez ha despedido el año 2019 colgando un vídeo en el que se le ve tocando con su guitarra y cantando la canción de John Denver Country Road, Take Me Home.

La canción, de estilo country y muy conocida en EEUU, es un canto a la vuelta al hogar. El estribillo reza de la siguiente manera: “Country roads, take me home / To the place I belong / West Virginia / mountain mama / Take me home, country roads” (Caminos del campo, llevadme a casa, al lugar al que pertenezco. Virginia Occidental, ‘mountain mama’, Llevadme a casa, caminos del campo).

En este sentido, el mensaje que quiere transmitir el expresidente catalán está claro: tras la sentencia del TJUE sobre la inmunidad de Oriol Junqueras, Puigdemont ya es eurodiputado, lo que el ve como un paso más hacia volver a Catalunya. De hecho, está previsto que en unas pocas semanas pueda viajar a Perpiñán, capital de la llamada Catalunya Nord.