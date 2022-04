Desentrañando el misterio de la hepatitis aguda infantil

Según la OMS, se está considerando caso a los pacientes entre 0 y 16 años, que presentan hepatitis grave aguda —inflamación del hígado que requiere ingreso hospitalario y, en algunos extremos, un trasplante— y cuyos análisis descartan que se deba a los virus habituales de la hepatitis (A, B, C, D y E). ¿Cuál es la causa entonces? He ahí el quebradero de cabeza de los científicos.

¿Cómo se detectó?

En países como España, por ahora y según los datos oficiales, no ocurre igual. “Ahora mismo, salvo quizás Israel, Estados Unidos y Reino Unido, el resto de países estarían en una situación que no han visto un aumento significativo de casos en niños desde enero”, incide Rivero.

¿Cuáles son los síntomas? ¿A qué deben estar atentos los padres?

“Las hepatitis en los niños muchas veces comienzan con sintomatología gastrointestinal, con diarrea y vómitos, y normalmente también con fiebre, aunque la mayoría de los casos que ha habido de esta hepatitis no filiada todavía, muchos de ellos no tenían fiebre”, aclara Quique Bassat , pediatra y epidemiólogo, además de investigador ICREA y jefe del programa de Malaria en ISGlobal, centro impulsado por la Fundación ‘la Caixa’.

¿Cuál es la causa?

Es la pregunta del millón y la que la Ciencia intenta responder cuanto antes, puesto que por ahora no hay respuesta. Se barajan distintas hipótesis , pero hay una que cobra más fuerza que las demás: que sea un adenovirus el responsable. Pero por ahora, hay que recalcarlo, no es más que una teoría sin confirmar.

“En más de la mitad de los niños se ha encontrado el adenovirus, además de un subtipo específico que es el 41, y eso es altamente sospechoso. Lo que pasa es que los adenovirus en la infancia suelen causar cuadros muy benignos, respiratorios o gastrointestinales pero muy banales y esto son casos graves, que pueden ser incluso peligrosos para la vida del paciente. No está claro si es el adenovirus y si es una versión empeorada y más grave, si es el adenovirus que coexiste con otros patógenos —algunos de los niños habían tenido covid previamente— o si es otra cosa y todavía no hemos sido capaces de descubrirla”, resume Bassat.

¿Y qué es un adenovirus?

¿Por qué se están produciendo casos en niños y no en adultos?

Para Bassat, en el caso de que se confirme que el responsable es un adenovirus, “la gran mayoría de los adultos ya han estado expuestos a ellos y, por lo tanto, ya están de alguna manera protegidos”. “Los niños no y además en los dos últimos años han estado sobreprotegidos, al estar llevando mascarilla y al haber tanta higiene de manos, y esa es otra posible explicación: que un sistema inmunitario al que no lo has expuesto de forma rutinaria a muchos patógenos no es capaz de responder y de defenderse con la misma eficacia que un sistema que sí ha estado expuesto”.