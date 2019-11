'Herenegun'... o el terrorismo de ETA explicado a mi hija

Así, no improvisaré las respuestas como cuando me preguntaste que “¿Si la Ikurriña es la bandera del euskera, cuál es entonces la del castellano…?” y yo te respondí que los idiomas no tienen bandera. O como cuando me preguntaste si “¿Estando en el País Vasco también estamos en España?”, y yo te expliqué que por una vez se puede estar en dos sitios a la vez, que de hecho es el mismo sitio, y que no pasa nada. No hay por qué elegir entre uno u otro. O como cuando me preguntaste si finalmente fueron los alemanes los que bombardearon Guernica o fueron “los de Madrid” (sic), y tuve que explicarte que a los madrileños les bombardearon como en Guernica... Alguna vez habéis comentado en la escuela que el Guernica de Picasso “debería estar en el Guggenheim de Bilbao…”. Da un poco igual, por que ya estuvo en París y Nueva York, y ahora en Madrid, y no creo que tenga que estar más en un sitio que en otro, puesto que la república que lo encargó ya no existe, y ahora es un cuadro que en realidad pertenece a toda la humanidad.

¿Que si era un monstruo? Bueno monstruoso era, desde luego. Pero no, lo triste es que los que mataban eran gente de lo más normal, como tú o como yo. Como cualquiera. Eso es lo peor de todo, y además, y aunque ahora sea difícil de creer, mucha gente les ayudó, gente normal también. Por que claro, para que algún pistolero disparara, primero alguien tenía que decir fulanito de tal es no sé qué, y luego espiarle para saber por dónde iba, a qué hora iba a su casa, o a trabajar, cómo escapar luego... Y eso sólo se consigue con mucha gente ayudando.

¿Que qué hicieron los demás? La mayoría mirar para otro lado. Como si no pasara nada. Otros, ayudarles. Y unos poquitos, resistir y enfrentarse. No doblegarse. Tu aitona era de estos últimos. Algún día le preguntas y que te cuente... Y a la abuela le preguntas también .

Da miedo ¿Verdad? Pues no es todo. Como te he dicho, también robaban. Algunas veces robaban directamente, y otras muchas veces chantajeaban a la gente pidiendo dinero y amenazándola de muerte si no les pagaban. “O me pagas o te mato”. Así funcionaba la cosa. Otras veces secuestraban, iban donde gente con dinero, y se los llevaban. Y si la familia no pagaba un rescate de mucho, muchísimo dinero, decían que matarían a la persona que habían secuestrado. Y así lo hicieron muchas veces. Ya ves, siempre matando.

¿Que por qué había gente que les ayudaba? Bueno, por muchas razones. Unos porque los de ETA les parecían unos rebeldes revolucionarios muy románticos y simpáticos, otros por que les daba igual que mataran a su vecino, que además era español y no vasco, o eso decían, y que se joda, merecido lo tenía. Otros porque pobres chicos oye, la policía les persigue. Otros porque pensaban que Franco - ya sabes, el que sí que bombardeó Guernica - no murió nunca y no vivíamos en democracia… Cada uno se engañaba como podía. Porque menos los que disfrutaban con el dolor ajeno, que también los hubo y no pocos, los demás, estaban perdidos en su propio laberinto de miedo. Lleno, eso sí, de grandes teorías y grandes explicaciones.

Ya ves que las cosas son un poco complicadas. ¿Verdad? Pero no creas, no tan complicadas. Algunas cosas no lo son. Aunque con este tema siempre habrá gente que te hará creer que todo es complicadísimo… pero no, no lo es. En realidad es muy sencillo. De hecho, tú ya lo sabes: no se puede matar a nadie por pensar distinto. Ni por ningún otro motivo. Eso es todo. Muy sencillo. No hay excusas, ni contexto, ni nada. No tiene justificación alguna. Eso no se hace. Y punto.

Con el tiempo, poco a poco, la mayor parte de la gente acabó convenciéndose de que los de ETA eran muy pero que muy malos, y que no se podía dejar que mataran. Y al final, aunque costó mucho tiempo (¡más de 50 años en total!), gracias a la policía y a los jueces, finalmente se rindieron. Y hoy, pues claro, aunque no guste a la gente que les ayudó, muchos están en la cárcel. Normal. Matar es delito. Y gracias en parte también a que un puñado de gente supo resistir incluso en los momentos más duros y difíciles cuando ETA parecía invencible, hoy Euskadi, la ciudadanía vasca, las personas que son en realidad lo que importa, somos más libres que nunca. Porque ya no existe ETA, que ha sido lo peor que nos ha pasado. Eso ha sido ETA: Lo peor.

Visto lo visto, no sé lo que te contarán a partir del año que viene cuando vayas al institutosobre esto. A saber. Pero cuando salga el tema, si tú quieres, lo hablamos otra vez.

Beso. Aita.

