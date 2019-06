Hiba Abouk causa furor al publicar una foto suya sin maquillaje ni Photoshop

La actriz Hiba Abouk ha sorprendido a sus seguidores en Instagram al publicar una foto en la que asegura que no tiene ni maquillaje ni retoque fotográfico.

“No makeup, no photoshop, only @nicobustos and I”, ha escrito junto a la imagen, que acumula en dos días cerca de 24.000 ‘me gusta’, una de las más exitosas de la actriz en los últimos tiempos.