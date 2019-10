Hiba Abouk luce curvas de embarazo con un ajustado vestido

Paolo Blocco via Getty Images

Paolo Blocco via Getty Images La actriz Hiba Abouk, en el desfile de Juan Vidal en la Mercedes Benz Fashion Week Autumn/Winter 2019-2020 el 7 de julio de 2019.

Hiba Abouk disfrutó este jueves de una salida nocturna con su amiga y también actriz Ana Caldas. “Always with my baby [siempre con mi bebé]”, escribió Abouk a modo de hashtag para acompañar la foto de su look.

La intérprete, de 32 años, confirmó el 3 de octubre que espera su primer hijo junto al futbolista del Borussia Dortmund Achraf Hakimi. Como se puede apreciar en esta última fotografía, su barriga ya es bastante notable.